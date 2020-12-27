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    Ercüment Ovalı

    Ercüment Ovalı: Israr ve inatla benimle uğraşılıyor, 'kokteyl antikor' açıklamasını ben yapmadım

    © Fotoğraf : Twitter
    Koronavirüs salgını
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    Bilim dünyası Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın yaptığını iddia ettiği bir açıklamayla çalkalanıyor. İddiaya göre Kovid-19’a yakalanan Ovalı, kendi geliştirdiği bir antikor kokteyli ile ciğerlerine inen virüsten 72 saatte kurtuldu. Ovalı, iddialara ilişkin, "Israr ve inatla benimle uğraşılıyor, 'kokteyl antikor' açıklamasını ben yapmadım" dedi.

    Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yerli ilaç geliştirmek için karantinaya girmiş ancak sonucunda önerdiği Dornaz Alfa isimli ilaç halihazırda Yeni Zelanda’da kullanımda olması nedeniyle hayli eleştirilmişti. Dün ortaya atılan iddialara göre, Kovid-19’a yakalanan Ercüment Ovalı, ciğerlerindeki virüsü kendi geliştirdiği bir antikor kokteyli ile üç günde iyileştirdi.

    ‘Sanki konuşmuşum gibi haberler çıkıyor, şaşkın ve üzgünüm’

    Hürriyet’ten Fulya Soybaş, ‘antikor kokteyli’ denilen yeni ilaç iddiaları üzerine Prof. Dr. Ercüment Ovalı’yı aradığını aktardı. Ovalı, şunları kaydetti:

    “23 Nisan’da bir TV kanalına verdiğim röportajdan başka hiç konuşmadım. Bir toplantıda yaptığım bu konuşma da sanki basına demeç vermişim gibi servis edilmiş. Israr ve inatla, anlayamadığım bir şekilde benimle uğraşılıyor. ‘Beni affedin, konuşmak istemiyorum’ dedikçe sanki konuşmuşum, sansasyonel açıklamalar yapmışım gibi haberler çıkıyor. İnanın şaşkın ve üzgünüm. Nasıl bir iştir bu? Anlayamıyorum. Toplantıda konuşulmuş, kulaktan kulağa yayılmış, benim demecimmiş gibi yazılmış. Şunu söyleyeyim böyle bir açıklama yapmadım.”

    ‘Ayrıntıya girmeye gerek yok’

    Prof. Dr. Ovalı “Korona oldunuz mu? İyi misiniz? İlaç geliştirdiniz mi?’ gibi sorularına ise “Ayrıntıya girmeye gerek yok” diyerek yanıt vermedi.

    ‘Trump’a da antikor kokteyli uygulandı: Virüsü yok ediyor’

    Kovid-19’a karşı plazma tedavisi dünyada Çin’in ardından ilk kez İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde kök hücre nakli ve aferez ünitesinden Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt’un liderliğini yaptığı ekip tarafından uygulanmıştı. Prof. Dr. Erkurt, eski ABD Başkanı Donald Trump’a Kovid-19 tedavisi için antikor kokteyli uygulandığını belirterek şunları kaydetti:

    “İlacın adı ‘Monoklonal (tek hücreden çoğaltılmış) antikor kokteyli’. İlk önce Regeneron sonra da Eli Lilly firması bu kokteyli ilaç olarak üretti ve her ikisi de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onay aldı. Hastalığın erken döneminde hastaya plazma yerine bu antikor veriliyor. İlk 72 saatte, hastalık ilerlemeden kullanılırsa, bu saf antikorlar virüsü engelliyor, yok ediyor, hastalığın yayılmasına engel oluyor.”
    ‘Onaylanmış bir tedavi değil, ileri teknoloji gerektiriyor’

    Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, TÜBİTAK toplantısında Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın gündeme getirdiği versiyonun, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı ilaç versiyonundan farklı olduğunu söyledi:

    “Kendisinin bahsettiği yöntem poliklonal (farklı hücrelerden çoğaltılmış) antikor kokteyli. Bu yöntem ile hastadan alınan doğal plazma saflaştırılır; içindeki zararlı olabilecek yabancı protein ve faktörler temizlenir. Hastaya temizlenen bu antikorlar verilir. Yeni bir yöntem değil. Monoklonal (tek hücreden çoğaltma) yöntemi ise rekombinant DNA teknolojisi ile sentetik yani doğal olmayan antikor üretip çoğaltma işlemidir. Ercüment Hoca’nın bahsettiği poliklonal kokteyl geliştirilebilir mi? Olmayacak iş değil ama onda da yine plazmanın toplanıp çoğaltılması lazım. İşin çoğaltma kısmına girmek demek ise ileri teknoloji demek. Şu an Türkiye’de yapılabileceğini sanmıyorum. Dünyada da onaylanmış, ilaç haline gelmiş durumda değil.”

     ‘Aşıyla ‘kokteyl’ ayrı şeyler, hasta olmamak için aşı her zaman şart’

    Aşının koruyucu yani hasta olmamak için kullanılan bir yöntem olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Erkurt “Antikor kokteyli hasta olduktan sonra, hastalığın erken dönemde tedavi edilmesini ve hastalığın ilerlememesini sağlayabilecek bir yöntem. O nedenle ikisi ayrı şeyler. Hasta olmamak için aşı her zaman şart” dedi.

    Etiketler:
    Donald Trump, ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Ercüment Ovalı, Antikor, Koronavirüs aşısı, Kovid-19
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