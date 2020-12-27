Aşı gönüllüsü Rektör Özkan: Antikorlarımız çok yüksek seviyede, sonuçlar gayet iyi

Çin'den getirilen Sinovac'ın testleri için gönüllü olarak aşıyı Türkiye’de ilk yaptıranlar arasında yer alan Özlenen Özkan, “Cihazın ölçtüğü değerlerin de üstünde antikor oluşmuş olması söz konusu. Bunun ne kadar efektif olduğu ve ne kadar uzun süreceği hakkında şu anda kimsenin bilgisi yok. Ancak şu aşamada elde ettiğimiz sonuçlar gayet iyi" dedi.

Pazartesi günü Çin aşılarının Türkiye’de olması beklenirken vatandaşın aklında da ‘aşının etkinliği, yan etkilerinin olup olmadığı gibi’ çok sayıda soru ve endişe var. Sinovac firmasının CoronaVac isimli aşısının gönüllü çalışmalarına katılan isimlerden olan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, iki doz sonunda yaşadıklarını ve sonuçları Hürriyet’e anlattı:

‘Cihazın ölçtüğü değerlerin üstünde antikor oluşmuş, sonuçlar gayet iyi’

Aşıdan sonra eşi Prof. Dr. Ömer Özkan ve kendisinin vücudunda ortaya çıkan etkileri anlatan Özlenen Özkan, şunları söyledi:

“Antikorlarımız çok yüksek seviyede. Cihazın ölçtüğü değerlerin de üstünde antikor oluşmuş olması söz konusu. Bu sonuçların ne kadar efektif olduğu ve ne kadar uzun süreceği hakkında şu anda kimsenin bilgisi yok. Bunu zaman gösterecek. Ancak şu aşamada elde ettiğimiz sonuçlar gayet iyi.

‘Biraz baş ağrım ve kas ağrım oldu’

‘Aşı elimizdeki en güçlü silah’

Bize yapılan aşının ‘master plasebo’ (boş aşı, yani tuzlu su) olma ihtimali vardı. Ama plasebo olmadı, eşim de ben de aşıya denk geldik. Aşıyı iki doz halinde yaptırdıktan sonra belirgin bir sağlık sorunum olmadı. Biraz baş ağrım ve kas ağrım oldu. 2. dozu olduktan sonra halsizlik yaşadım.

Aşı çalışmalarının uygulandığı merkezlerde ve üniversite hastanemizde yapılan uygulamalarda da gördüğümüz kadarıyla aşının çok ciddi bir yan etkisi yok. Aşı olanlar arasında hastalığa yakalandığını düşünen insanların da bu süreçte hastalıkları çok ağır seyretmedi. Bu da bize ümit veren bir şey. Aşı sonuç olarak şu an elimizdeki en güçlü silah.

‘Bağışıklığı Kovid-19 atlatmış birine göre daha yüksek’

Ailemde koronavirüse yakalananlar oldu. Onlar hastalığı geçirmiş olmasına rağmen, antikor seviyelerini ölçtüğümüz zaman bizdeki antikor seviyesinin çok daha yüksek olduğunu gördük. Aşının, hastalığı geçirmenin sağladığından daha fazla bağışıklık sağlaması son derece ümit veren bir sonuç.”

‘Bilim insanlarının tavsiyelerine kulak verirsek eski günlere dönmeyi hızlandırabiliriz’

Aşı karşıtlarına seslenen Özkan, şu çağrıyı yaptı:

“Bu yaklaşımı şuna benzetiyorum: Bir deli bir kuyuya taş atıyor, kırk akıllı çıkaramıyor. Bilim insanlarının tavsiyelerine kulak vermelerini rica ediyorum. Aksi halde eski günlerimize dönmemiz mümkün değil. Aşıyı olabildiğince geniş kitlelere uygulamaktan başka çıkar yol yok. Ancak bu salgını durdurursak ekonomide ve eğitimde yaşadığımız aksamaları da giderebiliriz. Böylece eski günlere dönmeyi hızlandırabiliriz.”