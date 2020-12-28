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    Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi

    Kışın 700 kişinin yaşadığı yaylada, salgın nedeniyle nüfus 15 kat arttı

    © DHA
    Koronavirüs salgını
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    Adana’nın Pozantı ilçesinde yaz aylarında 100 binin üzerinde yaylacının yaşadığı, kışın havaların soğuması ile nüfusun 700'e kadar düştüğü Akçatekir mahallesinde koronavirüs nedeniyle bu yıl kente dönmeyerek yayla evlerinde kalmayı tercih edenlerle nüfus 15 kat arttı.

    Pozantı'ya bağlı Akçatekir mahallesi, serin havası nedeniyle Adanalıların yaz aylarında en çok tercih ettiği yayla olarak biliniyor.

    Pozantı'nın 20 bin nüfusu olmasına karşın, Akçatekir’in yaz aylarındaki nüfusu 33 bin 70 konutla 100 binin üzerine çıkıyor. Akçatekir’de, geçen yıllarda ekim ayı sonuna doğru yaylacıların kente dönüşü ile nüfus 700 kişiye kadar düşüyordu ancak, pandemi nedeniyle bu yıl bu sayı değişti.

    Akçatekir tarihinde bir ilk

    Türkiye’de koronavirüs salgını nedeniyle yayla evi olan binlerce vatandaş bu yıl kente dönmedi. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından yeniden tırmanışa geçen vaka artışları ve koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonlarını kapsayan sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası Akçatekir Mahallesi, tarihinde ilk kez kış aylarındaki nüfusu 10 binin üzerine çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesi, mahallenin geçen yıllarda don olayına karşı kestiği suyunu, bu yıl nüfus artışı nedeniyle kesmedi.

    Adana'nın en büyük yaylası

    Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede bulunan mahallelerin Adana’nın yayla merkezi olduğunu belirterek, Akçatekir Mahallesi'nde 33 bin 70 konutun bulunduğunu ve yaz aylarında nüfusun 100 binin üzerine çıktığını söyledi.

    Akçatekir’in, Adana’nın en büyük yaylası olduğunu belirten Başkan Çay, şöyle konuştu:

    “Pozantı ilçemiz merkez ve köylerle birlikte TÜİK verilerine göre nüfusu 20 bin. Akçatekir Mahallemizde ise yaz aylarında nüfusumuz 200 bini buluyor. Normalde bizim yaylacılarımız eylül ayının 15’inde okulların açılmasıyla beraber, çocukları öğrenci olan vatandaşlarımızın çoğu şehre geri dönüyordu. Yaylada kalan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ise ekim ayının sonunda dönüyorlardı. Büyükşehir Belediyemiz, geçtiğimiz yıllarda aralık ayından itibaren soğuk ve don olmaması için suları kesiyordu. Bu sene 10 binlerce kişi kente dönmeyince belediyemize suları kestirtmedik.” 

    Koronavirüs vatandaşı yayla evi yapmaya yönlendirdi

    Pandemi sürecinin başlamasının ardından insanların, apartman hayatının zor ve binaların bir cezaevi olduğunu gördüğünü söyleyen Çay, "Dolayısıyla bahçeli, müstakil evler cazibe merkezi haline geldi. Pozantı’da bu cazibeden pozitif anlamda etkilendi. Pandemi sürecinin yoğunlaştığı bu dönemde, merkez köylerde yoğun bir şekilde inşaat ruhsatları imzaladık. Birçok Adanalının, Pozantı gibi yerlerde yayla evi yapmak gibi bir cazibesi var” diye konuştu.

    Önceki yılların kış mevsiminde sadece villalarda kalan güvenlik personelleri ve köylü halkının olduğunu belirten Çay, “Önceki yıllarda kışın, Akçatekir’de nüfus 700- 800 kişiydi. Bu sene ise kısıtlamaların etkisiyle yayla evi olanların geldiğini görüyoruz. Şu ana kadar hiçbir zaman bu aylarda on binlerce kişinin Akçatekir’de olduğu görülmemiştir” ifadelerini kullandı.

    'İlk defa kış ayında marketimizi açtık'

    Daha önce kış aylarında vatandaşların olmamasından dolayı marketlerini açmadıklarını söyleyen 23 yaşındaki Esat Öztürk, “Şu anda 10 binlerce insan var. İlk defa kış ayında marketimizi açtık” diye konuştu.

    30 yıldır fırın işleten Bekir Yılmaz, kış mevsiminde çok az ekmek sattığını ancak bu yıl yaylacıların evlerine dönmemesinden dolayı işlerinin arttığını söyledi.

    'Korona ne zaman biterse o zaman dönerim'

    Pandemiden önce her yıl 15 ekimde il merkezine döndüğünü belirten 57 yaşındaki Abdullah Aktaş, “Bu sene pandemiden dolayı şehirler çok kalabalık olduğu için dönmedim. Koronavirüs ne zaman biterse ben de o zaman şehre dönerim. Benim gibi düşünen binlerce kişi olduğuna eminim” dedi.

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    Etiketler:
    Salgın, Koronavirüs, Adana Büyükşehir Belediyesi, yayla, Pozantı, Adana
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