Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 27 bin 787 arttı

Rusya’nın 84 bölgesinde son 24 saatte 27 bin 787 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 3 milyon 78 bin 35 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre vaka sayısı gün içinde 27 bin 787 artarak 3 milyon 78 bin 35’e yükseldi.

Başkent Moskova’da 6253, St. Petersburg’da 3748, Moskova bölgesinde 1606 vaka tespit edildi.

Gün içinde hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 487 arttı. Son 24 saatte 20 bin 480 kişi taburcu edildi.

Şimdiye kadar yaşanan can kaybı sayısı 55 bin 265, iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 471 bin 309 oldu.