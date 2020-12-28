Rusya’da, antikor bazında geliştirilen yeni Kovid-19 ilacının testleri için tarih verildi

Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik’e açıklamasında, antikor bazında geliştirdikleri Kovid-19 ilacının klinik testlerine 2021’in sonbaharında başlanacağı umudunu dile getirerek, “Umarım, testlerin birinci-ikinci aşamaları başlayacak” ifadesini kullandı.

Antikorların üretiminde çeşitli teknolojilere başvurulduğunu anlatan Gintsburg, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu teknolojiler birbirinden biraz farklı özelliklere sahip. Hangi özelliğin daha iyi olacağını ve hangi teknolojiyle geliştirilen hangi ilacın daha iyi olacağını önceden söylemek zor. Şu anda söylenebilecek tek şey, ciddi ve esaslı bir şekilde yapılacaksa bu ilaç birden birkaç teknolojiye göre geliştirilmeli, ki şu anda yaptığımız da bu."