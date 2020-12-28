Bakan Koca’dan ‘mücadeleye destek’ paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden sağlık çalışanlarına tedbirlere uyarak destek verilmesi çağrısında bulundu.
Bakan Koca, yaptığı paylaşımda "Sağlık çalışanlarımızın mücadelesine tedbirlere uyarak destek olalım. Tedbirlerin aynı zamanda sosyal hayatımızın güvencesi olduğunu unutmayalım" mesajına yer verdi.
Sağlık çalışanlarımızın mücadelesine tedbirlere uyarak destek olalım. Tedbirlerin aynı zamanda sosyal hayatımızın güvencesi olduğunu unutmayalım. pic.twitter.com/RSqXIziwre— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 28, 2020
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