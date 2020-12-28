DSÖ: Kovid-19 mutasyona uğramaya devam edecek, bu doğal bir süreç

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüsle mücadeleekibi lideri Maria Van Kerkhove, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramasının doğal bir süreç olduğu değerlendirmesini yaptı.

Van Kerkhove, bugünkü basın toplantısında, "Mutasyon doğal bir süreç. Bunun virüs üzerinde pek etkisi olmuyor, ama bu seçenekleri, bulaşma açısından dahil olmak üzere araştırmaya devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Van Kerkhove, ayrıca DSÖ'nün bu konuda dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarıyla iş birliğine devam edeceğini söyledi.

Diğer yandan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2021'de dünyanın yeni Kovid-19 varyasyonlarıyla karşı karşıya olacağını kaydederek ülkelere, yeni mutasyonlara ilişkin bilgiyi DSÖ ve diğer ülkelerle hızlı bir şekilde paylaşma çağrısında bulundu.