Kovid-19'un habercisi olan belirtiler açıklandı

Daily Express'in aktardığına göre, Mayo Kliniği doktorları "Kovid-19 iştahsızlık, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi hafif gastrointestinal semptomlara yol açabilir" dedi.

Bunların, enfeksiyonun en yaygın belirtileri olmadığını ve sadece bir gün sürdüğünü söyleyen uzmanlar, ishal ve mide bulantısının genellikle solunum belirtileri ortaya çıkmadan önce görüldüğünü kaydetti.

Mide bulantısının misal grip, migren, gastrointestinal rahatsızlıklar veya depresyon gibi diğer hastalıklara işaret edebileceğini hatırlatan doktorlar, Kovid-19'a yakalanılması durumunda mide bulantısının ardından öksürük, ateş, tat ve koku kaybının geldiğini söyledi.