Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 önlemleri artırıldı: Alkol satışı yasaklandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi. Ülkedeki tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılırken alkol satışı yasaklandı.

Güney Afrika'da yeni tip koronavirüs vakalarının bir milyonu geçmesinden bir gün sonra Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, salgına karşı daha sert önlemler alacaklarını açıkladı.

Ramaphosa, halka sesleniş konuşmasında, salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzlarının kapatıldığını açıkladı.

Alınan önlemler kapsamında Cape Town, Johannesburg ve Durban dahil ülke genelinde alkol satışı yasaklandı.

Ramaphosa, Kovid-19'a karşı genişletilen önlemler kapsamında saat 21.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.

Maske kullanımının zorunlu olduğunu hatırlatan Ramaphosa, bu kuralı ihlal edenlere gereken cezanın verileceğini söyledi.

'Gardımızı indirdik ve maalesef şu an bedeli ödüyoruz'

Ramaphosa, bu sert önlemlerin gerekçesi, daha bulaşıçı olduğu değerlendirilen yeni koronavirüs türünden kaynaklanan vaka artışı nedeniyle aldıklarını ifade etti.

Vaka artışını ayrıca 'aşırı yayıcı' etkinlikler ve tatil dönemi boyunca dikkatsizliğe de bağlayan Ramaphosa, “Gardımızı indirdik ve maalesef şu an bedeli ödüyoruz” diye konuştu.

'Alkolden kaynaklanan yaralamalar şu an gereksiz'

Ramaphosa , verilerin aşırı alkol tüketiminin hastanelere bildirilen yaralamaların artışına neden olduğunu belirterek, ‘böylesi bir yükün zaten ağır yük altında olan sağlık tesislerinde gereksiz’ olduğunu vurguladı.

Ramaphosa “Şimdi hemen ve kararlı bir şekilde davranmazsak, yeni vaka sayısı ilk dalgada yaşadığımızı geçecek ve binlerce kişi daha hayatını kaybedecek" ifadelerini kullandı.

Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 4 bin 413'e yükseldi.

Afrika kıtasında Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke konunda olan Güney Afrika, daha önce salgınla mücadele etmek için mart ayında da alkol satışını yasaklamıştı.