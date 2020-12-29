Rusya'da 27002 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya’da son 24 saatte 27 bin 002 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Hastaların yüzde 14.5’inde semptom görülmedi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 105 bin 37’ye ulaştı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’nın 85 bölgesinde 27 bin 002 kişi daha Kovid-19'a yakalandı. Gün içinde 562 hasta hayatını kaybetti, 24 bin 800’den fazla kişi iyileşti.

Moskova 5 bin 641 vakayla en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg 3 bin 757 vakayla ikinci sırada yer aldı. En az vaka sayısının görüldüğü yerler Yahudi Özerk Bölgesi (18), Nenets Özerk Okrugu (6) ve Çukotka (4) oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezine göre, Rusya’da geçen ilkbahardan bu yana toplam vaka sayısı 3 milyon 105 bin 37’ye ulaştı, 2 milyon 490 binden fazla kişi iyileşti, 55 bin 800’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 81 milyon 300 bine ulaştı, 1 milyon 770 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. En fazla vaka görülen ülkeler ABD (19.3 milyon), Hindistan (10 milyon 220 bin) ve Brezilya (7 milyon 500 bin) olurken, dördüncü sıradaki Rusya’yı Fransa, İngiltere, Türkiye, İtalya, İspanya, Almanya, Kolombiya ve Arjantin izliyor.