Belarus, Rus aşısı Sputnik V ile kitlesel aşılama programına başlayan ilk ülke oldu

RDIF bugün yaptığı açıklamada, "Belarus Sağlık Bakanlığı, Rusya Sağlık Bakanlığı ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Belarus halkının koronavirüs aşısı Sputnik V ile aşılanmaya başlayacağını duyurur. Aşının ilk partisi Belarus'a geldi" dedi.

Belarus Sağlık Bakanı Dmitri Pineviç yayınladığı mesajda, "Bugün Belarus'ta Kovid-19’a karşı yeni bir aşama olan kitlesel aşılama başlayacak. Aşı ilk olarak sağlık çalışanları, öğretmenler ve meslekleri gereği insanlarla çok fazla temas halinde olan vatandaşlara uygulanacak. Aşı yalnızca isteyenlere yapılacak" dedi.

BREAKING: RDIF statement “Belarus becomes the first country in the world after Russia to start vaccination of its people against COVID-19 with #SputnikV vaccine.” — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 29, 2020

​

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev şunları söyledi: "Belarus, Sputnik V ile Rusya dışında aşılama yapmaya başlayan ilk ülke oldu. RDIF ve ortakları arasındaki işbirliğinin bir sonraki aşaması Belarus'ta aşının hazır formunun üretiminin planlanması olacak, bu sayede lojistik önemli ölçüde basitleşecek, aşılama hızı artacak ve koronavirüs yayılımının önlenmesi sağlanacak.”

Belarus receives the first batch of Sputnik V vaccine, begins vaccinations and agrees with RDIF on Sputnik V vaccine manufacturing in Belarus.https://t.co/0d0xGz9PNH — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 29, 2020

​

Belarus, Rusya’dan sonra Sputnik V'yi resmi olarak onaylayan ilk ülkeydi. 21 Aralık'ta onaylanan aşının ülkede ekim başında 100 gönüllü üzerinde klinik testleri gerçekleştirildi. Sputnik V’nin Rusya dışındaki ilk klinik testleri olan bu denemeler sonrası gönüllüler üzerinde herhangi bir komplikasyon görülmedi.