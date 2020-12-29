Arjantin, Rus aşısı Sputnik V ile yaygın aşılama programına başladı

Amerika kıtasında koronavirüse karşı Sputnik V ile aşılama yapan ilk ülke olan Arjantin’de, aşılama işlemi dokuz bölgede eşzamanlı olarak başlatıldı. Aşı öncelikle sağlık personellerine uygulanacak.

Başkent Buenos Aires’te Rus aşısı ilk olarak Vali Alex Kisilloff, Eyalet Sağlık Bakanı Nicholas Kreplak ve bir hemşireye yapıldı.

​Arjantin hükümeti daha önce, ülkede 29 Aralık’ta Sputnik V ile kitlesel aşılamanın başlayacağını ve 28 Aralık tarihine kadar aşının ülkenin her eyaletine teslim edileceğini açıklamıştı. 23 Aralık'ta Arjantin, Rus aşısını resmi olarak onaylamıştı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), planlanan 10 milyon doz Sputnik V aşısı tedariğinin 300 bin dozluk partisinin Arjantin'e teslim edildiğini bildirdi. RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, "300 bin doz aşının teslimatıyla, Arjantin'deki ortaklarımız 2020'in sonundan önce kitlesel aşılamaya başlayabilecek" dedi.

Hoy es un día muy importante para la Argentina, América Latina y todo el mundo.✌️



Feliz Año Nuevo de parte del equipo de #SputnikV y de nuestros socios en 50 países!



Sígannos en @sputnikvaccine! 🌲 pic.twitter.com/M4O81ozOoy — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 29, 2020

​Arjantin Sputnik V'ye ek olarak, Amerikan şirketi Pfizer ile Alman BioNTech’in aşısını da onayladı.