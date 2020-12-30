Fransa'da sokağa çıkma yasağının saatleri bazı bölgelerde artırılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Fransa'da bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağının süresi artırılacak.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada vakaların yoğunlaştığı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağının saatlerinin artırılacağını ve yasağın başlangıç saatinin 20.00'den 18.00'e çekileceğini kaydetti. Veran, bu değişiklikle kısmi sokağa çıkma yasağının süresi 10 saatten 12 saate yükseltileceğini belirtti.

Bakan Veran, ülke çapında ve yerel düzeyde de tekrardan kapsamlı sokağa çıkma yasağının uygulanmasının mümkün görülmediğini açıkladı.

Sağlık Bakanı, Fransa'nın aşı kampanyasının diğer ülkelerden daha fazla zaman aldığını ifade ederek "Bu gecikmeyi bakımevlerindeki yaşlıların aşılanma önceliğine bağlayabilirim" dedi.

Veran, Kovid-19 aşının ocak ayı sonunda 50 yaş ve üstü sağlık çalışanları için de uygulanacağı bilgisini verdi.