Matviyenko: Rusya, Kovid-19 salgınıyla mücadelede birçok ülkeden daha başarılı oldu

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, ülkesinin Kovid-19 salgınıyla mücadelede dünyanın birçok ülkesinden daha başarılı olduğunu söyledi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürüttüğü mücadeleyi değerlendirdi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Matviyenko, "Zor bir yıldı, ancak Rusya koronavirüs salgınıyla dünyadaki birçok ülkeden daha iyi mücadele etti" dedi.

Öncelikli görevin insanların hayatlarının kurtarılması ve sağlıklarının korunması olduğuna vurgu yapan Matvienko, "Bu dönemi beklediğimizden daha az kayıpla atlatmayı başardık" dedi.

Matviyenko, devlet başkanı ve hükümet tarafından ekonomiyi ve yurttaşları desteklemek için alınan acil ve isabetli kararların salgınla mücadelede önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.