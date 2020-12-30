Mutasyonlu Kovid-19 ABD'de de tespit edildi

Bu ayın başında İngiltere'de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen Kovid-19'un yeni türü, ABD'nin Colorado eyaletinde görüşdü.

Colorado Valisi Jared Polis, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ortaya çıkan yeni türünü eyalette tespit ettiklerini bildirdi.

Polis, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada "Bugün Colorado'da ilk B.1.1.7 vakasını tespit ettik" ifadelerini kullandı.

"Coloradoluların sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir" diyen Polis, bu ve diğer Kovid-19 vakalarını yakından izleyeceklerini kaydetti.

Polis, halk sağlığı yetkililerinin konuya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattığını ifade etti.

Today we discovered Colorado’s first case of the COVID-19 variant B.1.1.7, the same variant discovered in the UK.



The health and safety of Coloradans is our top priority and we will monitor this case, as well as all COVID-19 indicators, very closely. pic.twitter.com/fjyq7QhzBi — Governor Jared Polis (@GovofCO) December 29, 2020

Colorado Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre ise, yeni tür Kovid-19 ile enfekte olan şahıs 20 yaşındaki bir genç ve İngiltere ya da diğer Avrupa ülkelerine seyahat geçmişi bulunmuyor.

Gencin karantinaya girdiği belirtilirken şimdiye dek temas ettiği herhangi bir vakanın bulunamadığı ifade ediliyor.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ve New York Valisi Andrew Cuomo, geçen hafta yeni tür Kovid-19'un yapılan ziyaretler nedeniyle ABD'ye ulaştığına inandıklarını açıklamıştı.

Vali Cuomo, New York'un ilkbaharda salgının ilk dalgası tarafından sert bir şekilde vurulmasının ardından mutasyonun gerçekleşmesii beklenen başka bir felaket' olduğunu ifade ederek "Halihazırda onları test etmeden her gün binlerce İngiliz yolcunun buraya gelmesine izin verdik. Bu yeni, oldukça bulaşıcı Covid-19 türünün şimdiden burada olduğuna inanıyorum" demişti.