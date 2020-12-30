Mutasyona uğrayan Kovid-19 bu kez de Şili'de tespit edildi

İngiltere'de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen Kovid-19'un yeni türü, bu kez de Şili'de tespit edildi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) geçen haftalarda İngiltere'de ortaya çıkan ve çok daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni türü, bu kez de Şili'de görüldü.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, başkent Santiago'da bulunan Santiago Havalimanı'na inen bir yolcunun, PCR testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan analiz sonucunda virüsün yeni türüyle enfekte olduğu tespit edildi.

Şili Halk Sağlığı Müsteşarı Paula Daza, düzenlendiği basın toplantısında "İngiltere'de bulunan yeni koronavirüs türünü taşıyan ilk vaka Şili'de görüldü. Bu kişi akrabalarını ziyaret etmek için Londra'ya seyahat eden bir yolcu" ifadelerini kullandı.

Daza, bu kişinin bir hafta Londra'da kalmasının ardından 22 Aralık'ta Madrid üzerinden Şili'ye gelen bir kadın olduğunu belirtti.

Müsteşar Daza, açıklamasında "Tüm acil durum önlemleri çoktan alındı. Kişi evinin yakınındaki bir hastaneye nakledildi" ifadelerini kullanarak, kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve belirti göstermediği bilgisini verdi.

Ayrıca Daza, izlenebilirlik prosedürü uyarınca kadınla birlikte aynı uçakta yer alan tüm yolcuları ve yakın temaslarını araştıracaklarını belirtti.

"31 Aralık itibarıyla, ülkemize giren tüm Şilililer ve yabancılar 10 gün karantina altında kalmak zorunda kalacaklar" duyurusunu yapan yetkili, PCR testinin sonucu negatif çıkması durumunda ise ilgili kişinin 7'inci günde karantinasının sona ereceğini belirtti.