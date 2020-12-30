İngiltere, Oxford-AstraZeneca koronavirüs aşısını onaylayan ilk ülke oldu

İngiltere, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını onaylayan ilk ülke oldu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüyle mücadele eden İngiltere, Oxford Üniversitesi ve İngiliz ilaç devi AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını onayladığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hükümet bugün İlaç ve Tıp Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) tavsiyesini kabul ederek, Oxford Üniversitesi/AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının kullanımına izin verdi" ifadeleri kullanıldı.

Böylece İngiltere, Oxford-AstraZeneca aşısını onaylayan ilk ülke oldu.

İngiltere daha önce de Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen aşıyı da onaylayan ilk ülke olmutşu.

İngiltere'de dün ilk kez bir günde 50 binden fazla Kovid-19 vakası görülmüştü.

Ülkede 24 saatte 53 bin 135 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesiyle salgın sırasındaki en büyük günlük artış kaydedilmişti.

71 bin 567 can kaybı ile Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok Kovid-19 can kaybının görüldüğü İngiltere'de, virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türü ortaya çıkmıştı.