ABD'de Pfizer aşısı olan hemşire bir hafta sonra Kovid-19'a yakalandı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir hemşire, Pfizer aşısı olduktan bir hafta sonra koronavirüse yakalandı. Konuya ilişkin açıklama yapan bulaşıcı hastalık uzmanı Ramers, bunun beklenmedik bir durum olmadığını, ilk dozun tam koruma sağlamadığını söyledi.

Kaliforniya'da 45 yaşındaki bir hemşire, Pfizer Kovid-19 aşısı olduktan bir hafta sonra koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Kentte iki farklı hastanede çalışan Matthew W. adlı erkek hemşire, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, 18 Aralık'ta Pfizer aşısı olduğunu, bundan sonra kolunda 1 gün ağrı hissettiğini, başka bir yan etki de yaşamadığını söyledi

Ancak bundan 6 gün sonra Noel arifesinde hastanede Kovid-19 birimindeki vardiyasından sonra hastalandı. Kas ağrıları ve yorgunluğun yanı sıra üşüme de hissettiğini belirten hemşire, yaptığı koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını anlattı.

San Diego Aile Sağlığı Merkezleri'nde bulaşıcı hastalık uzmanı Christian Ramers, ABC News bünyesinde yer alan kanala yaptığı açıklamada, böyle bir senaryonun beklendiğini ifade etti.

"Aşının klinik deneylerinden aşıdan kaynaklanan korumanın 10 ile 14 gün sonra gelişmeye başlayacağını biliyoruz" diye konuşan Ramers, "İlk dozun yüzde 50 civarında koruma sağladığını düşünüyoruz ve yüzde 95'e çıkması için 2. doza ihtiyacınız var" ifadelerini kullandı.