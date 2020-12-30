Aile hekimleri: ASM’ler büyük bir aşı yükünü kaldıramaz

AHEF, bin 599 aile hekimi üzerinde yapılan araştırma sonuçlarını yayımladı. Açıklamada, 12 farklı aşıyı yapmakla yükümlü aile hekimlerinin, üzerlerine yüklenmek istenen Kovid-19 aşılarını kaldıramayacağı belirtildi. Araştırmada ayrıca aile hekimlerinin yüzde 79.4'ünün aşı merkezlerinin kurulmasını istediği açıklandı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) bin 599 Aile Hekimi üzerinde yapılan araştırma sonuçlarını yayımladı.

Sözcü’den Mustafa Sarıipek’in haberine göre aile hekimlerinin yıl boyunca okul aşıları, grip aşıları ve zatürre aşıları da dahil olmak üzere 12 farklı aşıyı yapmakla yükümlü kılındığının belirtildiği açıklamada, “Yanlarına ebe, hemşire vb. gibi sağlık çalışanı bulmakta zorlanan aile hekimlerinin aşılar dışında yüzlerce yükümlülükleri var. Son olarak Kovid-19 aşılarının da ASM'lerde yapılacağı kesinleşmemekle birlikte söylentisi ile dahi Türkiye genelindeki aile hekimlerinin stresi artıyor” denildi.

‘Ciddi boyutta güvensizlik oluştuğu gözlendi’

Ankete katılan aile hekimlerinin yüzde 79.4'ünün Kovid-19 inaktif aşısının, aşı merkezlerinde yapılmasının uygun olacağının belirtildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Sağlık çalışanları birinci olarak bu aşılamanın, organize edilecek aşılama merkezlerinde yapılmasının daha uygun olacağını söyledi. ASM'ler, hastaneler, aşı araçları ve sağlıklı hayat merkezleri birbirine yaklaşan oranlarda önerildi. Aşının ne kadar tanındığına yönelik soruda aşılara karşı bilgilendirme eksikliği olduğu göze çarparken, Çin'de üretilen ile ilgili ciddi boyutta güvensizlik oluştuğu gözlendi. Aile hekimlerinin yüzde 87'si ASM'lerin böyle büyük bir aşı yükünü normal hizmetlerinin yanında yürütmesinin mümkün olamayacağını belirtti.”

‘Okul ve stadyumlar aşı merkezleri olabilir’

AHEF Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Güntürkün, aile hekimlerinin yüzde 79.4’ü aşının, aşı merkezlerinde yapılmasını gerektiğini savunduğunu tekrar hatırlatarak, “Burada aşı merkezleri olarak okullar stadyumlar düşünebilir ama ayrıca spesifik aşı merkezleri de gündeme gelebilir. Ancak aile hekimlerimizin çoğu aile sağlığı merkezlerinde yeteri kadar imkân olmadığını düşünüyor” dedi.

13 gün içerisinde 400 aşı yapılamaz

Güntürkün, aile hekimleri hastaları ile aşı üzerine yaptıkları görüşmeleri ve aldıkları dönüşleri de değerlendirdi. Alınan verilere göre Kovid-19 aşıları hakkında yeterli bilgiye sahip hastaların oranının yüzde 25.4, yeterli bilgiye sahip olmadığını, belirtenlerin oranının ise yüzde 49.8 olduğu sonucu çıktı. Kovid-19 aşısını kendisine ve sevdiklerine yaptırmayı düşünenlerin oranı yüzde 49.8 iken yaptırmak istemeyenlerin oranı ise yüzde 11,9 olarak ankete yansıdığını söyledi. Güntürkün, “Bu sonuçları, sağlık profesyonelleri olarak bizlerin de hala Kovid-19 aşıları konusunda temkinli ve itidalli olduğunu gösteriyor” şeklinde yorumladı.

Son olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ASM'lerin kullandığı sisteme tanımlanan aşı adetlerinin aile hekimlerinden büyük tepki topladığını da sözlerine ekleyen Güntürkün şöyle devam etti:

“Bu tanımlamada, 13 gün içerisinde 400 aşı yapması gereken ASM'lerin olduğu görülmüş, eksik kadro ve mevcut iş yükü ile bunun mümkün olmadığı hali hazırda aile hekimlerince dile getirilmişti. Esnek çalışma koşullarından faydalanamayan aile hekimlerine, tüm bu iş yükü üzerine, bir de COVID-19 aşısı ve bunun takibi görevlerinin verilmesi beraberinde korkunç bir yük, yorgunluk ve tükenmişlik sendromu da getirecektir. Aile hekimlerini ve ASM'lere gelen hastaları büyük bir risk altına sokmak olacaktır.”