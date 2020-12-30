Rusya Federal Biyomedikal Ajansı, Kovid-19 ilacının klinik denemeleri için onay aldı

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı, Kovid-19'un tedavisi için geliştirdiği ilacın klinik denemeleri için Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı.

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı'ndan (FMBA) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisi için geliştirilen ilacın klinik denemeler için Sağlık Bakanlığı'ndan onay alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Federal Biyomedikal Ajansı, Başkan Veronika Skvortsova’nın talimatıyla, FMBA İmmünoloji Enstitüsü uzmanları tarafından Kovid-19’un tedavisine yönelik geliştirilen ilacın klinik denemelerini yürütmek için Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan onay aldı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ilacın klinik öncesi denemelerin incelemesini tamamlayan Sağlık Bakanlığı'nın klinik denemelerin ilk aşamasının yürütülmesi için onay verdiği belirtildi.

Klinik denemelerin ilk aşamasında sağlıklı gönüllülerde ilacın güvenliliği ve tolere edilebilirliğinin araştırılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, FMBA İmmünoloji Enstitüsü tarafından yürütülecek klinik denemeler için gönüllülerin kayıt işlemlerine başlandığı kaydedildi.