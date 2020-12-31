İspanya'da Kovid-19 vaka sayılarında yeniden artış başladı

ağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı dünden bugüne 247 artışla 50 bin 689'a çıktı.

Yeni vaka sayılarında artışın dikkati çektiği İspanya'da, son 24 saatte 16 bin 716 artışla toplam vaka sayısı 1 milyon 910 bin 218'e yükseldi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen ülkede, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme tedbirleri devam ediyor.

Merkezi hükümet ve yerel yönetimler yeni vaka sayılarının artmaya devam etmesi halinde ek önlemler almanın kaçınılmaz olacağını savunuyor.