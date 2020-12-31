Mutasyonlu virüs ABD'nin Kaliforniya eyaletinde de görüldü

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalette Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan ve çok daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni türünün ilk vakasının tespit edildiğini bildirdi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ile çevrimiçi olarak yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

Newsom, açıklamasında halk sağlığı yetkililerinin, eyalette yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni türünün ilk vakasını tespit ettikleri bilgisini verdiklerini aktardı.

Mutasyonlu virüs, ABD'de ilk olarak dün Colorado eyaletinde 20'li yaşlarındaki bir gençte tespit edilmişti.

Fauci ve New York Valisi Andrew Cuomo, geçen hafta yeni tür Kovid-19'un yapılan ziyaretler nedeniyle ABD'ye ulaştığına inandıklarını açıklamıştı.

Vali Cuomo, New York'un ilkbaharda salgının ilk dalgası tarafından sert bir şekilde vurulmasının ardından mutasyonun gerçekleşmesii beklenen başka bir felaket' olduğunu ifade ederek "Halihazırda onları test etmeden her gün binlerce İngiliz yolcunun buraya gelmesine izin verdik. Bu yeni, oldukça bulaşıcı Covid-19 türünün şimdiden burada olduğuna inanıyorum" demişti.