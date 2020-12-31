Gamaleya Araştırma Merkezi, Sputnik V'nin çocuklar üzerinde test edilmesi için başvuruda bulunacak

Dünyanın tescillenen ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi'nin direktörü Gintsburg, aşının çocuklar ve hamile kadınlar üzerinde test edilmesi için gerekli belgeleri 1-1.5 ay içinde Sağlık Bakanlığı'na sunacaklarını söyledi.

Dünyanın tescil edilen ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg, Sputnik V'nin çocuklar ve hamile kadınlar üzerinde test edilmesinin onayına ilişkin belgeleri 1 ila 1.5 ay içinde Sağlık Bakanlığı’na sunmayı planladıklarını bildirdi.

Sputnik'e konuşan Gintsburg, yaptığı açıklamada "Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izin belgesi paketini onaylaması için araştırma protokolünü hazırlayacağız. Şu anda yazım aşamasında, muhtemelen bir veya bir buçuk ay içinde sunacağız" ifadelerini kullandı.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı, 11 Ağustos'ta Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'nin tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, Kovid-19 aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Faz 1 testlerinde Sputnik V'nin etkinliği yüzde 92, faz 2 testlerinde ise yüzde 91.4 olduğu açıklanmıştı. 11 Kasım'da açıklanan faz 3 testlerine ilişkin ara sonuçlara göre aşı yüzde 92 etkinlik göstermiş, 14 Aralık'ta aşılama bittikten sonra yapılan açıklamadaysa etkinliğin yüzde 91.4 olduğu duyurulmuştu.

Sputnik V aşısı, normalde sıradan gribe neden olan insan adenovirüslerini, koronavirüsün sivri uçlarından insan hücrelerine gen aktarmak için kullanıyor. Onlarca yıldır yaygın bir şekilde kullanılan bu teknolojinin, insan adenoviral aşılaması yapılan 10 milyondan fazla kişi üzerinde güvenilirliğini kanıtladığı biliniyor.