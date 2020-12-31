'Rusya'da Sputnik V aşısından 2 milyon doz üretildi, yıl sonuna kadar 1 milyon doz sivil dolaşıma girecek'

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, halihazırda 2 milyon doz Sputnik V aşısı üretildiğini, bu yılın sonuna kadar 1 milyondan fazla dozun sivil dolaşıma gireceğini duyurdu.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, dünyanın ilk tescil edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'nin üretim ve dağıtım sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Manturov, "Her iki bileşenden toplamda 2 milyondan fazla Sputnik V dozu üretildi ve bu yılın sonuna kadar 1 milyondan fazla doz sivil dolaşıma girecek. Bu, ülkemizin tüm bölgelerine ritmik bir şekilde aşı teslimi yapma fırsatını sunuyor" ifadelerini kullandı.

Manturov, ayrıca bu hacimler sayesinde diğer ülkelere de aşı tedarikini başlatabileceklerini söyledi.

Daha önce Arjantin'e 300 bin doz Sputnik V aşısının gönderildiği bildirilmişti. Ayrıca birkaç ülkeye daha araştırma amaçlı küçük partiler halinde sevkiyat yapılmıştı.

Manturov, daha önce Ocak 2021'de 3.5 milyon doz Sputnik V aşısı üretmeyi planladıklarını açıklamıştı. Bakan, üretim kapasitesinin nisan ayında ayda 18 milyon, haziranda da 30 milyon doza çıkarılması planlandığı belirtilmişti.