İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un hızlı yayılan türü Çin'de de görüldü

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne Şangay'da rastlandığını bildirdi.
23 yaşındaki kadın hasta, Çin'de, Kovid-19'un mutasyon geçirmiş bu türüne yakalanmış tespit edilen ilk vaka oldu.İngiltere'den döndüğünü ve bu kişinin temasta bulunduğu kişilerin tespiti için araştırma yapıldığını açıkladı.
İngiltere'de, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar en az 18 ülkede daha rastlandı.
Aralarında Çin ve Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 52 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.
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