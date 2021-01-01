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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

    Bakan Koca, sağlık çalışanlarına seslendi: Bütün vatandaşlarımız sizin bu gayretlerinize şahit

    © AA / Aytuğ Can Sencar
    Koronavirüs salgını
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    Sağlık Bakanı Koca, telsizden sağlık çalışanlarına seslenerek, "Canla başla çalıştınız, 112 acil çalışanları olarak üzerinize düşen sorumluluğu hakkıyla yapma noktasında üstün gayret gösterdiniz. Bütün vatandaşlarımız sizin bu gayretlerinize şahit" ifadesini kullandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakırköy'deki 112 Avrupa Komuta Merkezi'ni ziyaret etti.

    Ziyaretinin ardından sağlık çalışanlarına telsizden seslenerek, tüm sağlık çalışanlarına hayırlı mesailer dileyen Bakan Koca, şöyle konuştu:

    "2021 yılının ülkemize, milletimize ve insanlığa huzur sağlık ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bütün dünyanın hedefi salgını sona erdirmek şeklinde oldu ama 2020 salgının bittiği yıl olmadı. Umarım 2021 yılı salgını bitirdiğimiz yıl olur. Canla başla çalıştınız, 112 acil çalışanları olarak üzerinize düşen sorumluluğu hakkıyla yapma noktasında üstün gayret gösterdiniz. Bütün vatandaşlarımız sizin bu gayretlerinize şahit. Sizin bu gayretlerinizle beraber 2020 yılı sağlık çalışanlarımız, sağlık ordumuz nezdinde önemli bir yıl oldu. Aslında 2020 sağlık çalışanlarımızın yılı oldu. Çünkü geçtiğimiz yıl özellikle fedakarlığınız ve özverinizle yoğun gayret gösterdiğiniz önemli bir yıl oldu. 2021 yılı Dünya Sağlık Örgütü'ne bizim yaptığımız öneriyle sağlık çalışanları yılı olarak kabul edildi."
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Bakırköy 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek merkezdeki görevli personellerin yeni yılını tebrik etti.
    © AA / Aytuğ Can Sencar
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Bakırköy 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek merkezdeki görevli personellerin yeni yılını tebrik etti.

    'Gayret ve çabanızı çok yakından biliyorum'

    Koca, 2021 yılının Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olarak kutlanacağını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Dolayısıyla, 2021 yılı tarihe sağlık çalışanları yılı olarak geçmiş olacak. Ben, gayret ve çabanızı çok yakından biliyorum. Özellikle birçoğunuz ailelerinizden, anne ve babalarınızdan ayrı kaldınız. Yeni yılın salgının bittiği yıl olmasını temenni ediyorum. Özellikle aşı temini ile birlikte vatandaşlarımızın da tedbirlere uymasıyla bu yılın salgını bitireceğimiz yıl olacağını umuyorum. Sağlığın güvencesi yine sağlık çalışanları olacaktır. Nezdinizde tüm sağlık çalışanlarının yeni yılını kutluyorum ve hayırla geçirmelerini temenni ediyorum. Hayırlı mesailer diliyorum. "
    Bakan Koca, anons ile görevi başındaki sağlık çalışanlarının yeni yılını da kutladı.
    © AA / Aytuğ Can Sencar
    Bakan Koca, anons ile görevi başındaki sağlık çalışanlarının yeni yılını da kutladı.

    Yeni yılın ilk bebeklerinden İsranur bebeğin ailesiyle görüştü

    Bakan Koca, daha sonra yılın ilk bebeğinin doğduğu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne internet üzerinden görüntülü bağlanarak, Nisa bebeğin annesi Nursel Aydemir ve babası Cevdet Aydemir'den beşinci bebeklerinin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı ve ailenin yeni yılını kutladı.

    Bakan Koca, burada Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yeni yılın ilk bebeklerinden İsranur bebeğin annesi ve babası Nursel-Cevdet Aydemir çifti ile video konferans yöntemiyle görüşerek yeni yıllarını kutladı.
    © AA / Aytuğ Can Sencar
    Bakan Koca, burada Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yeni yılın ilk bebeklerinden İsranur bebeğin annesi ve babası Nursel-Cevdet Aydemir çifti ile video konferans yöntemiyle görüşerek yeni yıllarını kutladı.

    Aydemir ailesine pandemi nedeniyle hastaneye gelemediğini aktaran Koca, "Tedbirlere uymak zorunda olduğumuz için sizi ziyaret edemedim" dedi.

    Bakan Koca'ya ziyarette İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

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    Etiketler:
    112 Avrupa Komuta Merkezi, Bakırköy, Kovid-19, Koronavirüs, Salgın, Sağlık çalışanı, Fahrettin Koca
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