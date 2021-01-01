Uğur Şahin'den aşı tedariği uyarısı: Boşluk oluşacak

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, Pfizer ile birlikte üretimi artırmaya çalıştıklarını, diğer aşılar gelene kadar aşı tedarikinde boşluklar olabileceğine dikkat çekti. Alman Der Spiegel’e konuşan Şahin, koronavirüsün mutasyonuyla ilgili aşı testlerinin devam ettiğini belirtti.

Avrupa'da koronavirüse karşı aşılamalar devam ederken Biontech CEO'su Uğur Şahin'den aşı tedariği uyarısı geldi.

Şahin, Alman haftalık haber dergisi Der Spiegel'e verdiği söyleşide Pfizer ile birlikte aşı üretiminin artırılması konusunda çalışmalara hızla devam ettiklerini, diğer aşılar uygulanana kadar aşı tedarikinde boşluklar olabileceğine dikkat çekti.

'Aşı onaylarının gecikmesi tedarik sorununa yol açıyor'

Avrupa'da ilgili otoriteler Biontech-Pfizer aşısının kullanımına onay vermiş, aşılamalar 27 Aralık tarihinde başlamıştı. Fakat Almanya'da bazı aşı merkezleri 27 Aralık tarihinden sonra geçici olarak kapanmıştı.

NTV'nin haberine göre Şahin, aşı onaylarındaki gecikmeden dolayı durumun olumlu görünmediğini, kıtada diğer aşılara onay verilmediği için oluşan boşluğu kendi aşılarıyla doldurmak zorunda olduklarını söyledi. Avrupa'da ilgili otoritelerin Moderna'nın aşısına 6 Ocak'ta onay vermesi bekleniyor.

Testler devam ediyor

İlk olarak İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şahin, geliştirdikleri aşının mutasyona karşı etkili olabileceğini belirtti. Şahin, bu konuda testlere devam ettiklerini ve yakında sonuçları elde edeceklerini söyledi.

Şahin eksi 70 derecede tutulması gereken aşının daha kolay saklanabilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını, yazın sonuna doğru yeni nesil aşının daha yüksek derecelerde saklanabileceğini belirtti.