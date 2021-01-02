THY’den açıklama: İngiltere'den yolcu gelişleri durdurulmuştur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde mutasyona uğramış 15 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesi nedeniyle İngiltere'ye gerçekleştirilen seferlerin durdurulduğunu açıklamıştı.

Konuya ilişkin Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, İngiltere çıkışlı ve Türkiye varışlı yolcu gelişlerinin durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Resmi otoritelerce alınan karar uyarınca, İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişleri durdurulmuştur. Türkiye çıkışlı İngiltere varışlı uçuşlarımız, İngiltere çıkışlı-başka ülke varışlı (transit) planlandığı şekilde devam etmektedir. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 08 49 numaralı çağrı merkezimizden veya biletinizi satın aldığınız acenteye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz. Konu hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler, web sitemizden veya sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

İngiltere'den Türkiye'ye uçacak yolcularımızın dikkatine: pic.twitter.com/9SA3fvC8pD — Türk Hava Yolları (@TK_TR) January 2, 2021

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