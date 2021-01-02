Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 202 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, 11 bin 180 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 149 bin 218 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 11 bin 672 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi.

Test sayısı 24 milyon 811 bin 888'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 232 bin 35, vefat sayısı 21 bin 295, ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8, yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36.2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

'Birlikte hareket edersek güçlüyüz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz" ifadelerine yer verdi.

Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 2, 2021

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