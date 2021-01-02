Mutasyonlu koronavirüs Hindistan'da da tespit edildi

Hindistan’ın sağlık alanındaki en üst araştırma kurumu olan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR), Kovid-19'un İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonunu izole ederek laboratuvar ortamında yetiştirmeyi başaran ilk ülke olduklarını duyurdu.

Hindistan'da, İngiltere'den dönen 29 kişide mutasyonlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüs tespit edildi.

ICMR’dan yapılan açıklamada, mutasyonunun halihazırda başarılı bir şekilde izole edildiği ve İngiltere’den dönenlerden alınan klinik numuneler ile Ulusal Viroloji Enstitüsü’nün laboratuvarında kültüre edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Henüz hiçbir ülke, SARS-CoV-2'nin İngiliz varyantının başarılı bir şekilde izole edildiğini ve yetiştirildiğini bildirmedi" ifadelerine yer verildi.