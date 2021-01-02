Ukrayna Sağlık Bakanlığı: Sputnik V aşısının ülkemizde tescil edilmesi henüz mümkün değil

Ukrayna’da bir ilaç şirketinin, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ülkede tescil edilmesi için yaptığı başvuruyu değerlendiren Sağlık Bakan Yardımcısı Lyaşko, Sputnik V’nin üçüncü araştırma aşaması bitmeden tescilinin mümkün olmayacağını söyledi.

Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, ülkedeki bir ilaç şirketinin, Rusya'nın ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V’nin tescil edilmesi için yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Lyaşko, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Ukrayna, Kovid-19’a karşı yalnızca klinik testlerin üçüncü aşamasını başarıyla geçen aşıları kullanacak. Bu nedenle, Rus aşı adayının Ukrayna’da devlet tesciliyle ilgili tüm söylentiler ve siyasi açıklamalar gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin aşı seçerken, 'sıkı düzenleyici politikalara sahip ülkelerde' tescil edilen aşılara odaklandığını belirten Lyaşko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, özel prosedürler altında kullanımına onay verilen Kovid-19 aşıları var. Böyle bir tescil için klinik araştırmaların ara raporlarından yararlanıldı. Buna dayanarak Ukrayna, sadece sıkı düzenleyici politikalara sahip ülkelerde tescil edilen aşıların tescil edilebileceğine karar verdi."

Daha önce Ukraynalı milletvekili ve ‘Yaşam İçin Muhalefet Platformu’ Partisi Siyasi Konseyi Başkanı Viktor Medvedçuk, Harkov kentinde faaliyette olan ilaç şirketi Biolek’in, Kovid-19 salgınına karşı Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısının devlet tescili için Ukrayna Sağlık Bakanlığı'na başvurduğunu açıklamıştı.