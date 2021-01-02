Arjantin'de Sputnik V aşısı yapanların sadece yüzde 1'inde yan etki görüldü

Arjantin Sağlık Bakanlığı, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk tescilli yeni tip koronavirüs aşısı olan Sputnik V ile aşılananların yüzde 1'inde hafif yan etkilerin görüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sputnik V aşısı alan 32 bin 13 kişiden sadece 317'si aşılamadan sonra ateş ve baş ağrısı yaşadıklarını bildirdi.

Rusya'dan 300 bin doz Sputnik V aşısı alan Arjantin'de geçen hafta aşılama başlamıştı.