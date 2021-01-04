‘Kovid-19 aşısı yaptıranlar için kısıtlamaların kaldırılması konusunun incelenmesi gerekiyor’

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılananlar için daha önce uygulanan kısıtlamaların kaldırılması konusunun, aşılamadan sonra bağışıklığın ne kadar korunduğu açısından incelenmesi gerektiğini bildirdi.

Rospotrebnadzor’un koronavirüsle ilgili resmi verilerin paylaşıldığı 'stopkoronavirus.rf' sitesinin Telegram kanalında yayınlanan açıklamasında, aşı yaptıranlar için daha önce uygulanan kısıtlamaların kaldırılması konusunun, aşılamadan sonra bağışıklığın ne kadar korunduğu açısından incelenmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, “Aşı yaptırmış kişiler için kısıtlamaların kaldırılması konusunun, aşılamadan sonra bağışıklık tepkisinin ne kadar süreceği ile ilgili bilgiler dikkate alınarak detaylandırılması gerekir” ifadelerine yer verildi.

Alkolün vücutta ağır yük oluşturduğu ve bağışıklık tepkisinin oluşumunu olumsuz etkilediğine de dikkat çeken kurum, bu nedenle aşının uygulandığı dönemde alkol tüketiminden vazgeçilmesini önerdi.

Açıklamada ayrıca aşı yaptıranların işlemden önce doktor muayenesinden geçmeleri gerektiği, doktorların olumsuz durumları ortaya çıkarmak amacıyla aşılanma gününde anket ve muayene yaptıkları ve duruma göre tetkik isteyebildikleri hatırlatıldı.

Hastalığı geçirdikten sonra bağışıklığın korunma süresinin birçok faktöre bağlı olduğunu ve önemli ölçüde değişebildiğini ifade eden Rospotrebnadzor, bağışıklığın 6 ay sonra düşme olasılığının göreceli yüksek olduğunu kaydetti.

Bununla birlikte enfeksiyonun geçirilmiş olmasının ve antikorların varlığının aşılama açısından olumsuzluk yaratmadığı belirtilen açıklamada, aşının bağışıklığın güçlendirilmesine katkıda bulunacağı vurgulandı.

Daha önce Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaşlı nüfusun, 18 yaş üzerindeki öğrencilerin ve kronik hastalığı olanların Kovid-19 aşısı olduktan sonra toplu taşıma araçlarında indirimli seyahat etme hakkından tekrar yararlanabileceklerini açıklamıştı.