Güney Afrika, Rusya ile Kovid-19 aşısı konusunda görüşüyor

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zveli Mhize, yetkililerinin koronavirüs aşısının ülkede kullanımı konusunda aralarında Rus üreticilerin de bulunduğu bir dizi aşı üreticisiyle görüşmeler yaptığını belirtti.

Basın toplantısında konuşan Zveli Mhize, Güney Afrikalı yetkililerinin Kovid-19 aşısının ülkede kullanımı konusunda aralarında Rus üreticilerin de bulunduğu bir dizi aşı üreticisiyle görüşmeler yaptığını ifade etti.

Aşılama vasıtasıyla ülke nüfusunun en az yüzde 67’sine, yani 40 milyondan fazla kişiye kolektif bağışıklık kazandırılmasının planlandığını söyleyen bakan, aşının şubattan itibaren aşamalar halinde kullanılacağını, en kritik vatandaş gruplarının öncelikli olacaklarını vurguladı.

Mhize, “Çeşitli üreticilerle gizlilik anlaşmaları imzaladık. Ayrıca çeşitli üreticilerle anlaşma koşullarını elde ettik ve görüşmemiz gereken somut teklifleri bekliyoruz. Bazı görüşmelere bizzat katıldım, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ile görüşmeler yapıldı, ayrıca bazı Rus ve Çinli aşı üreticileriyle de iletişime geçtim” diye konuştu.

Afrika kıtasında en fazla Kovid-19 vakası görülen Güney Afrika’da neredeyse 1,1 milyon pozitif vaka saptandı, yaklaşık 900 bin kişi iyileşti, 29 bin 175 kişi ise salgına yenik düştü.