Hazine ve orman arazileri kaçak yapılarla doldu: Suç işlediğimin farkındayım ama belki af gelir

Kovid-19 pandemisi döneminde vatandaşlar şehirden uzaklaşma yolları aramaya başladı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre aile içerisinde kronik rahatsızlıkları bulunan ve şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler bazı vatandaşların hazine, orman ve tarım arazileri üzerine kaçak villalar yaptığı tespit edildi.

Silivri Belediyesi ise o yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Kaçak villaların havuzları ve park alanlarıyla birlikte yapıldığı dikkat çekti.

'2018 yılında çıkan kanundan sonra yaptığımız için suçlu duruma düştük'

Hazine arazisi üzerine kaçak villa inşa eden Ferhan Fazlıoğlu, "Kalacak yerimiz olmadığı için buraya ev yaptık. Sonradan duydum ki buraya ev yapmak yasakmış. Bu araziyi 2019 yılında köylülerden aldım. Herkesin ev yaptığını gördüm. Bende ev yaptım. Komşuları dahil kimse bana "yasak, yapma" demedi. Bende herkes yaptığı için ev yaptım. 2017 yılında buralara evi yapanlar kara geçti. Bizler 2018 yılında çıkan kanundan sonra yaptığımız için suçlu duruma düştük. Yasal işlemler başladı. Yetkililer her an evi yıkmaya gelebilir. Ama ben yine de evi boşaltmayı düşünmüyorum. Suç işlediğimin farkındayım. Ama belki af gelir gelir diye bekliyorum” dedi.

'Hazine arazisi olduğunu bilmiyorduk'

Havuz ve çocuk park alanı da inşa etmişler

Hazine arazisi üzerine imar izni olmadan ev yapan diğer bir vatandaş ise "Burayı köylülerden aldık. Aldıktan sonra bekleyin tapular çıkacak denildi. Buraların hazine arazisi olduğunu bilmiyorduk. Suç işlediğimin farkındayım. Ama yine de mağduruz. Zabıta ekipleri sürekli geliyor. Suçlu olduğumuzu biliyoruz. Ama farkında olmadan suçlu olduk" diye konuştu.

İstanbul merkezine en uzak ilçelerden biri olan Silivri’de devlet arazilerine kaçak villalar inşa eden vatandaşların pandemiyi bahane ettiği öğrenildi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, vatandaşların kaçak yapıları genellikle hafta konu inşa ettiği ve yetkililer tarafından yıkım gerçekleştirileceğini duydukları an bölge idari mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı aldıkları öğrenildi. Aynı zamanda hazine, orman ve tarım arazilerine kaçak yapı inşa eden vatandaşların bina inşa etmenin yanı sıra imar izin olmayan arazi üzerine havuz ve çocuk park alanı da inşa ettiği görüldü.