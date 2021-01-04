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    Hemşire: Kaybettiğim hastamın acısını unutmalıyım ki başkasıyla ilgilenebileyim

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    Nevşehir Devlet Hastanesi Kovid-19 Acil Servisi'nde görevli hemşire Kızılbayrak "Hastalara acil müdahalede bulunduğumuz oluyor, bazen dakika hatta saniyelerle yarışıyoruz. Hastalar gözümüzün önünde kayboluyor ama bu acıyı 5 dakika içinde unutmalıyım ki bir başka hastayla ilgilenebileyim. Eve gittiğimde gözümün önüne hastalarımız geliyor" dedi.

    Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Nevşehir Devlet Hastanesi Kovid-19 Acil Servisi'nde görevli hemşireler Merve Kızılbayrak ve Gülcan Türkmen, yaşadıkları zorlu süreci gözyaşları içinde anlattı.

    Merve Kızılbayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğinin yedinci yılında karşılaştığı süreçten psikolojik olarak çok etkilendiğini, ailesinden bir parça gibi düşünerek hizmet sunduğu hastaların, yaşamını kaybetmelerine şahit olmanın acısını derinden hissettiğini belirtti.

    'Bazen dakika hatta saniyelerle yarışıyoruz'

    Yaşanılan bu yoğun ve stresli sürecin bir an önce geride kalması için dua ettiğini dile getiren Kızılbayrak, şunları dile getirdi:

    "Hastalara acil müdahalede bulunduğumuz oluyor, bazen dakika hatta saniyelerle yarışıyoruz. Hastalar gözümüzün önünde kayboluyor ama bu acıyı 5 dakika içinde unutmalıyım ki bir başka hastayla ilgilenebileyim. Eve gittiğimde gözümün önüne hastalarımız geliyor. Tedavi görenlerin annem babam olacağını düşünüp, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." 

    Kızılbayrak, tedavi gören hastalarla sürekli iç içe olmasından dolayı kendisinin de Kovid-19'a yakalandığını ve evdeki tedavi sürecinin ardından hastalığı yendiğini aktardı.

    2 ve 4 yaşlarındaki çocuklarının bakımı nedeniyle evde kendini izole edemediğini anlatan Kızılbayrak, virüsü çocuklarına bulaştırma korkusu yaşadığını ifade etti.

    'Anne öpebilir miyiz?'

    Kovid-19'u yenmesine rağmen yoğun mesai harcadığı bazı günlerin ardından evde maskeyle yaşadığını anlatan Kızılbayrak, şu ifadeleri kullandı:

    "Kovid-19'u çok ağır atlattım, bazı etkileri hala sürüyor. İki çocuğum var, sürekli benimle olmak istediler. Çocuklarıma bulaşacak diye çok korktum, gece gündüz maskeyi hiç çıkarmadım. Çocuklarım neden maske taktığımı soruyorlar. Hala, 'Anne öpebilir miyiz?' diye soruyorlar. Bu durum bir anne için gerçekten çok zor." 

    Kızılbayrak, insanlardan sağlık çalışanlarının zorlaşan şartlarını düşünüp, duyarlılık göstererek maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.

    'İki haftadır çocuklarımı göremiyorum'

    Kovid-19 Acil Servisi'nde görevli hemşire Gülcan Türkmen de 10 yıllık meslek hayatının psikolojik ve bedenen en zor sürecini yaşadığını söyledi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
    © AA / Aytuğ Can Sencar
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    Sağlık personeli arasında da görülen salgın nedeniyle mesai arkadaşlarının karantinaya alınmasının, iş yükünü artırdığına dikkati çeken Türkmen, uzun nöbetlerin sonrasında kronikleşen ağrılar yaşamaya başladıklarını ifade etti.

    Türkmen, yakalandığı Kovid-19'u evdeki tedavi sürecinin ardından yendiğini ancak virüsün aynı serviste görevli eşine de bulaştığını dile getirdi.

    Kovid-19'a yakalanınca çocuklarının babaannesinde kalmaya başladığını anlatan Türkmen, iyileşmesine rağmen eşiyle temaslı olduğu için göremediği çocuklarını çok özlediğini söylerken gözyaşını tutamadı.

    'Anne artık negatif çık ve gel bana sarıl' 

    Türkmen, kurallara tam riayet edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

    "Kovid-19 belirtileri bende baş ve eklem ağrısı ile başladı. Bu ağrıları hemen hemen her gün yaşadığımız için normal sanmıştım. Test yaptırınca pozitif olduğumu öğrendim. Çok ağır geçiren ve hastanede tedavi gören arkadaşlarımız oldu, onlara göre daha hafif atlattım. Arkadaşlarımızdan Kovid-19 olanlar olduğu için normal mesaiden daha fazlasını çalışıyorum. Biz aynı zamanda anneyiz, çocuklarımızla evde oyun da oynamamız gerekiyor ama biz buna vakit ayıramıyoruz. Bu durum beni çok üzüyor. İki haftadır çocuklarımı göremiyorum. Oğlum bana 'anne artık negatif çık ve gel bana sarıl' diyor, bu çok kötü bir duygu. Hiçbir annenin bunu yaşamasını istemiyorum. İnsanlar lütfen kurallara uysun, bizi riske atmasın. Herkes kurallara uysun."

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    Etiketler:
    Merve Kızılbayrak, Acil Servis, Nevşehir Devlet Hastanesi, Kovid-19, Koronavirüs, Gülcan Türkmen
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