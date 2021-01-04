Portekiz'de bir sağlık çalışanı Kovid-19 aşısı olduktan 2 gün sonra hayatını kaybetti: Ölüm nedenini otopsi belirleyecek

Porto'da, Portekiz Onkoloji Enstitüsü Pediatri Bölümü'nde çalışan 41 yaşındaki Sonia Acevedo Pfizer/BioNTech aşısını yaptırdıktan 48 saat sonra yaşamını yitirdi. Evinde aniden rahatsızlanan kadının aşıdan sonra herhangi bir yan etki yaşamadığı belirtildi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre kadının ölüm nedeni bir ya da iki gün içinde çıkacak olan otopsi sonrası belirlenecek.

Baba Abilio Acevedo, Correio da Manha gazetesine yaptığı açıklamada, "O iyiydi. Hiçbir sağlık sorunu yoktu. Kovid-19 aşısını yaptırdı fakat hiçbir semptom göstermedi. Ne olduğunu bilmiyorum. Sadece yanıtları istiyoruz. Kızımın ölümüne neyin yol açtığını bilmek istiyorum" şeklinde konuştu.



Koronavirüs aşısı yaptırdıktan kısa bir süre sonra Facebook'taki profil resmini maskeli bir fotoğrafıyla değştiren Acevedo, 'aşılandı' paylaşımını yapmıştı.