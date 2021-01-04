Rus bulaşıcı hastalıklar uzmanı: Kovid-19'un gidişatını iki yılda tersine çeviririz

Rusya Sağlık Bakanlığı'nın eski bulaşıcı hastalıklar uzmanı İrina Şestakova, Kovid-19 ile ilgili dünya genelindeki mevcut durumun ancak 2022'nin sonlarına doğru değişebileceğini belirterek "İyileşme ancak aşılamayla mümkün" dedi.

Rusya Uluslararası Enfeksiyon Uzmanları Derneği Başkanı İrina Şestakova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik'e konuşan Şestakova, "Kovid-19 ile ilgili dünyadaki gidişatı önümüzdeki 2-2.5 yılda tersine çevirebiliriz. Sanırım bu durum 2022’in sonlarına, belki ortalarına doğru değişir. Kastettiğim elbette koronavirüs artık bugünkü kadar aktüel olmayacak" ifadelerini kullandı.

Uzman, "Mevcut durumda iyileşme ancak halk aşılanırsa ve koronavirüse karşı etkili ilaçlar geliştirilirse mümkün" değerlendirmesini yaptı.

Diğer yandan Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Oleg Gridnev, Rusya’da Kovid-19 salgınının muhtemelen 2021 ortalarında düşüşe geçeceği tahmininde bulundu.

Salgının ancak kontrol altına alındıktan sonra düşüşe geçebileceğini belirten Gridnev, "Bu da ancak aşı veya enfeksiyonu baskılayan ilaç sayesinde mümkün" dedi.