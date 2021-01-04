İngiltere'de koronavirüsle mücadele kapsamında yeni karantina ilan edildi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak ülkede ortaya çıkan ve çok daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni türü yayılımını sürdürürken, okulların kapatılmasını da öngören üçüncü karantinayı ilan etti.

Başbakanlık konutunda düzenlediği ulusa sesleniş konuşmasında Johnson, "Hastanelerimiz, pandeminin başlangıcından beri her zamankinden daha fazla Kovid baskısı altında" ifadelerini kullandı.

'Endişe verici rakamlar göz önüne alındığında hızla yayılan Kovid-19 türünü kontrol altına almak ve ülkede aşılamanın yaygınlaşmasına yardımcı olmak için daha fazlasının yapılması gerektiğinin netleştiğini' kaydeden Johnson, açıklamasında temel ihtiyaç malzemesi alımı, iş ve spor gibi izin tanınan faaliyetler dışında herkesin 'kanun gereği' evde kalması gerektiğini belirtti.

Boris Johnson has finally closed schools



But only after he allowed them to be open for enough time for millions of children to pass the virus to each other, their teachers and their families



How anyone can defend him after this latest farce is beyond us pic.twitter.com/s6ewRRZ5ob — NHS Million (@NHSMillion) January 4, 2021

Yeni kısıtlamalar çerçevesinde okulların yüz yüze eğitime kapatılması öngörülüyor. Başbakan, ilk ve orta dereceli okulların yarından itibaren uzaktan eğitime geçeceğini ve ulusal çaptaki sınavların da erteleneceğini bildirdi.

Karantinanın şubat ayı ortasına kadar devam edeceğini belirten İngiliz Başbakan, bu tarihe kadar bakımevlerinde kalanlar, 70 yaşından büyükler, sağlık ve bakım hizmeti çalışanları ve ciddi derecede hasta olanların aşılanacağını duyurdu.

Mevcut önlemler kapsamında ülkenin yaklaşık yüzde 75'inde restoran, bar ve temel ürünlerin satılmadığı tüm ticarethaneler kapalı.

Ülkede, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü nedeniyle günlük vakalar 50 bini geçerken can kayıpları da 1000'e yaklaşmış durumda.

Hastanelerin kapasitelerinin aşılmaya başlandığı İngiltere'de, önlem alınmaması durumunda gidişatın daha da kötü olacağından korkuluyordu.

75 binden fazla kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülke, daha önce mart ve kasım aylarında karantinaya gitmişti.