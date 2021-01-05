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    Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı: Başvuru, Çarşamba günü yeniden ele alınacak

    © REUTERS / David Himbert
    Koronavirüs salgını
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    Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşısına onay verilmesi amacıyla gerçekleştirdiği toplantıda anlaşma sağlanamadı.

    BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Hollanda İlaç Değerlendirme Kurulu (MEB) Başkanı Ton de Boer'a göre, Moderna tarafından geliştirilen aşı konusunda, hala yanıtlanması gereken çok fazla soru var. EMA, ABD'li ilaç şirketinden gelecek bilgiler doğrultusunda, Covid-19'a karşı geliştirilen aşının Avrupa'da kullanımına yönelik onay başvurusunu Çarşamba günü yeniden ele alacak.

    AB üyesi 27 ülkeden temsilcilerin yer aldığı Avrupa İlaç Ajansı İnsani İlaçlar Bilimsel Komitesi (CHMP), Pazartesi günü Moderna aşısının onay talebini görüşmek üzere toplandı.

    Daha önce, CHMP'nin 6 Ocak Çarşamba günü toplanacağı duyurulmuştu. Ancak üretici firmanın, istenen belgeleri geçen Perşembe günü Amsterdam'daki EMA merkezine ulaştırması üzerine toplantı öne çekildi. Akşam saatlerine kadar devam eden toplantı sonrası bir açıklama yapan Hollanda İlaç Değerlendirme Kurulu Başkanı de Boer, Moderna aşısı konusunda beklenen onayın çıkmadığını söyledi.

    'Dikkatli bir sürecin göstergesi'

    Hollandalı yetkili, "Aksini umuyorduk ama bu tür şeyler de olabiliyor. Bu gecikme, olağandışı değil, aşı onayına ilişkin dikkatli bir sürecin yürütüldüğünün göstergesi" dedi. De Boer'a göre, Moderna aşısı hakkında hala birçok soru işareti bulunuyor ve bu sorulara yeterince yanıt verilmeden aşının Avrupa'da piyasaya sürülmesi mümkün olmayacak. Hollandalı yetkili, Moderna aşısı ile ilgili hangi engellerin bulunduğuna ilişkin sorulara cevap vermedi. De Boer, CHMP'nin Çarşamba günü yapılacak toplantısında, konunun yeniden ele alınacağını bildirdi.

    Avrupa İlaç Ajansı, 21 Aralık'ta Pfizer ile Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in başında bulunduğu BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına onay vermişti.

    -20 derecede saklanabiliyor

    Yapılan testler sonucu Covid-19'a karşı yüzde 94,5 koruma sağladığı belirtilen Moderna aşısı da, Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşıya benzer olarak RNA teknolojisini kullanıyor. Ancak Moderna aşısı, Pfizer BioNTech aşısı gibi -70 derecede değil, -20 derecede saklanabiliyor. Çözüldükten sonra da 30 gün boyunca buzdolabında korunabiliyor. Pfizer-BioNTech aşısı, çözüldükten sonra sadece 5 gün buzdolabında kalabiliyor. AB Komisyonu, Moderna ile 80 milyon doz aşı alımı konusunda bir anlaşma imzaladı. Anlaşmada, AB'nin buna ek olarak 80 milyon doz daha satın alma seçeneği yer alıyor.

    Moderna aşısı, onaylanması durumunda AB tarafından satın alınan en pahalı aşı olacak. Pfizer-BioNTech aşısına doz başına 12 euro ödeyen Avrupa, Moderna aşısını doz başına 18 eurodan satın alacak. Aşılar 16 yaş ve üzeri Avrupa vatandaşlarına uygulanacak.

    Etiketler:
    Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Moderna, Avrupa İlaç Ajansı
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