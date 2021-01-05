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    İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nden radyasyon onkolojisi uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar

    Doç. Dr. Dizdar: Aşı olmak isteyenler önce antikor testi yaptırsın

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    Koronavirüs salgını
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    Aşıların güvenilirliğinde sorun olmadığını söyleyen radyasyon onkolojisi uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar, "Antikor testim negatif çıkarsa aşı olacağım" dedi.

    Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den sipariş edilen inaktif Kovid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi geçen günlerde Ankara’ya ulaştı. Halk arasında ise aşı tedirginliği başladı. Aşıların güvenilirliği tartışılıyor. 

    İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nden radyasyon onkolojisi uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar ise aşıların herhangi bir zararının olmadığını söyleyerek, antikor testinin negatif çıkması halinde aşı olacağını açıkladı.

    'Bağışıklık kazanmış birinde aşı ters reaksiyona neden olabilir'

    "Aşıların güvenilirliğinde bir sorun yok, zarar gelmez" diyen Doç. Dr. Dizdar, "İnsanların ‘aşı olmak istemiyorum’ söylemini anlamıyorum. Ancak daha önce koronavirüs geçirmiş ve bağışıklık kazanmış birinde aşı ters reaksiyona neden olabilir. Aşı olmak isteyenler önce mutlaka antikor testi yaptırsın" diye konuştu.

    Üreme çağında olan kişilerin aşıdan muaf tutulmasını öneren Doç. Dr. Dizdar, "Yani aşılamaya belli bir yaşın üstündeki insanlardan başlansın. İngiltere ve Almanya aynı yöntemi izledi. Bu ülkeler 80 yaş ve üstündeki kişileri aşılayarak başladı. Bizde de 70-80 yaş makul bir sınırdır. Gönüllü olarak aşı olmak isteyen de yine aşı olur. Olumsuz herhangi bir yan etkisi olursa da bunu ancak 6 ay ile 1 yıl sonra görebiliriz" ifadelerini kullandı.

    'Bize çip takacaklar’ diye düşünenleri anlamakta zorlanıyorum'

    Önce antikor testi olacağını negatif çıkması halinde ise aşı yaptıracağını söyleyen Doç. Dr. Dizdar, "Çin veya başka bir ülkenin aşısı hiç fark etmez. İnsanlar ciddi bir sorun yaratacağını düşünüyor öyle bir şey yok. ‘Bize çip takacaklar’ diye düşünenler var bunları anlamakta zorlanıyorum. Aşıların koruyucu etkisinin toplumda gözlenmesi için virüs yayılmadan bir an önce yapmak lazım. Çok fazla kişi virüsü geçirirse aşının koruyucu etkisini göremezsiniz" dedi.

    'İlaç ile aşı aynı kavramlar değil'

    Doç. Dr. Dizdar, "İlaç ile aşı aynı kavramlar değil. İlaç bağışıklık yaratmaz, enfeksiyonu geçirmeyi sağlar. Ama aşı bir daha karşılaşırsanız koruyucu etki yapmak için geliştirilmiştir" diye konuştu.

    'Çin aşısı klasik aşı yöntemine sadık kalınarak geliştirildi'

    Çin aşısının klasik aşı yöntemine sadık kalınarak geliştirildiğini anlatan Doç. Dr. Dizdar, "Almanya’da üretilen aşı ise bilgisayar algoritmaları kullanılarak oluşturulmuş tahmin üzerinden modellemeli bir aşıdır. Bu daha önce kullanılan bir teknik olmadığı için yapıldıktan sonra nasıl bir etki gösterir bilemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

    Aşı bu kadar kısa sürede nasıl geliştirildi?

    Doç. Dr. Dizdar, "İnsanlar bu kadar kısa sürede aşının nasıl geliştirildiğini merak ediyor. Aşıların ön çalışmaları hep vardı. Önceki verileri kullanıyorsunuz, yeni antijeni tanımlıyorsunuz. Aynı üretim metoduyla çok kısa süre içerisinde aşı geliştirirsiniz. Enfeksiyonu geçirmemiş, bağışıklık kazanmamış olmak gerekiyor. Herkes koronavirüsü farklı geçiriyor. O yüzden antikor testini yaptırıp öyle aşı olun" dedi.

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    Etiketler:
    Yavuz Dizdar, Kovid-19, Aşı, Antikor testi, Antikor, Sağlık Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi
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