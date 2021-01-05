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    Dolandırıcılar bu kez de koronavirüs aşısını kullandı: Randevu vaadiyle kredi kartı bilgilerini çalıyorlar

    © AP Photo / Philippe Desmazes
    Koronavirüs salgını
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    Sputnik Türkiye
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    Dolandırıcıların yeni tuzağı koronavirüs aşıları oldu. Vatandaşların cep telefonuna ya da maillerine mesaj gönderen internet dolandırıcıları, para karşılığı aşı randevusu vereceklerini belirterek, kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalıyor. 

    Çin'den Türkiye'ye ilk koronavirüs aşıları geçen hafta geldi. Aşıların, Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu'nda incelemeleri başladı. Aşıların 14 gün sürecek olan araştırma çalışmaları devam ederken siber dolandırıcılar yeni bir yöntemle vatandaşları dolandırmaya başladı. Telefonlara SMS ya da e-posta yoluyla vatandaşlara ulaşan dolandırıcılar, banka ve kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.

    Dolandırıcılar, vatandaşları gönderdikleri mesajlarla resmi internet sitelerine çok benzeyen uygulamalara yönlendiriyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken ise bu sitelerin gerçek olanıyla tek farkı 1 harf ya da rakam. Bu nedenle internet sitelerinin adresleri dikkatle incelenmeli. Ayrıca uzmanlar vatandaşları, aşıların ücretsiz yapılacağını ve bu konuda hiç kimsenin para talep edemeyeceği konusunda uyarıyor.

    Aşı süreci nasıl işleyecek?

    Aşı sürecinin nasıl olacağını anlatan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, şunları söyledi:

    "İnaktive virüs aşısı geçtiğimiz hafta ülkemize geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu'nda incelemeler başladı. Yaklaşık olarak 2 hafta sürecek bir süreç bizi bekliyor. Sonrasında aşılar eğer ülkemiz standartlarına uygun bulunursa serbest bırakma sertifikasını alıp aşılar uygulanmaya başlanacak. Tabi bu aşılar uygulanmaya başlanmadan önce Sağlık Bakanlığı aşıların uygulanacağına dair bilgilendirmeyi yapacak.

    Çin'de geliştirilen aşının geçtiğimiz hafta Türkiye'de başlayan Faz 3 klinik araştırmalarında gönüllü uygulamaları için ikinci merkez, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi oldu.
    © DHA
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    Aynı zamanda öncelikli aşılama grubunda olan kişiler e-Nabız aracılığıyla bu risk gruplarında olup olmadığını veya aşılama sırasının kendilerine gelip gelmediğini görebilecekler.

    Burada e-Nabız kullanmayan kişiler için Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nin 184 numaralı hattı hizmet verecek. Yine bu hattan da aşılama için risk grubunda olup olmadıklarını, daha doğrusu öncelikli grupta olup olmadıklarını görebilecekler. Aşama aşama kişilerin aşı sırası geldikçe buraya 'aşı olabilirsin' şeklinde bir bilgilendirme gelecek.

    Ama kişiler buraya kendileri, kendi hesaplarıyla giriş yaparak kullanıcı adlarıyla, şifreleriyle giriş yaparak bunları görebilecekler. Bunun dışında yine Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nin 184 numaralı telefonunu arayarak da bilgi alabilecekler e-Nabız kullanmayanlar.

    Aşılama sırası kendilerine geldiğinde aile sağlığı merkezleriyle iletişime geçerek randevu oluşturmaları gerekecek veya 182 numaralı Merkezi Hastane Randevu Sistemiyle(MHRS) aşı için randevu oluşturabilecekler." 

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    Etiketler:
    e-Nabız, Çin, Kovid-19, Kredi kartı, Kredi, Aşı, Koronavirüs, Sağlık Bakanlığı
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