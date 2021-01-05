Sırbistan bugün itibarıyla Sputnik V ile aşılamaya başlıyor

Sırbistan Sağlık Bakan Yardımcısı Djerlek, "Bu hafta boyunca 2 bin 400 doz Sputnik V aşısı yapılacak. Büyük olasılıkla, bu partinin ilk kısmı yarın kullanıma sunulacak” dedi.

Sırbistan'da Rus aşısını kullanma izni 31 Aralık'ta alınmıştı. Sırbistan ilaç ve Tıbbi Ürünler Dairesi (ALIMS) ülkeye 2 bin 400 doz ithalat izni verdi.

Rus Sputnik V aşısının 20 dozluk ilk test partisi 4 Aralık’ta Balkan ülkesi Sırbistan’a gönderilmiş, daha sonra iki ülkenin yetkilileri aşının ortak üretim olasılığı hakkında görüşmeler yapmıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Sırp yetkililerin bu olasılığı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile değerlendirdiğini açıklamıştı.