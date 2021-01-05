Prof. Şenol: Salgında neden asıl konuşulması gerekenleri konuşmuyoruz?

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Şenol, “Biz aşıların kökenini konuşuyoruz, aşıyı siyasileştirdik. Bugüne kadar aşının a’sını ağzına almamış insanlar çıkıp, bu aşıyı nasıl beğenmezsiniz diye açık bir dille tehdit ediyorlar. Bunları konuşacağımıza kısıtlamaları konuşalım, bunu konuşacağımıza niye bizim etkili ve güvenli şu anda artık DSÖ dahil herkesin geçit verdiği bir aşı var (Pfizer) ve neden o bu ülkede yok ve hızlıca nasıl alabiliriz bunları konuşalım" dedi.

Prof. Şenol, "3 ay önce sizin programınızda 'hiçbir şey olmadan ne olmasını bekliyoruz?' demiştim. 'Ölüm artacak' demiştim. Vaka sayısını bana artık söylemenin bir anlamı yok. Başarabilen İsrail, Senegal nasıl başarıyor, nasıl baş ediyor? Bir model bulup aşıyla birleşene kadar kayıpları azaltmak zorundayız. Bu kadar çok sağlıkçı, İtalya'da bile ölmedi. Her gün videolarla yayınlar yaptılar, kıyametleri kopardılar. Biz ağzımızı açmaya korkuyoruz. Açtığımız zaman suçlandığımız şeyleri herkes biliyor" ifadelerini kullandı.