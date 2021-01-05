Aliyev: Azerbaycan, koronavirüs aşısını önümüzdeki günlerde teslim alacak

Azerbaycan'ın yeni Kültür Bakanı Anar Kerimov'la videokonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aşıların önümüzdeki günlerde Azerbaycan'a gelmesini beklediklerini kaydeden Aliyev, bunun ardından normal hayata yeniden geçiş yapılmasını umduğunu ifade etti.

Aliyev, aralık ortasında yaptığı açıklamada Azerbaycan'da toplu aşılama çalışmalarına 2021 başında başlamayı planladıklarını, aşının gönüllülük esasına dayalı ve ücretsiz olarak yapılacağını söylemişti.