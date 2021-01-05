Kovid-19 nedeniyle ölmek üzere olan kadın ailesine veda edebilmek için solunum cihazını reddetti

İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle ölmek üzere olan yaşlı bir kadının ailesine veda edebilmek için ventilatörü reddettiği bildirildi.

Mirror gazetesinin haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan ve hastanede ölmek üzere olan 76 yaşındaki Maria Rico, kızlarıyla konuşabilmek için ventilatöre bağlanmayı reddetti.

Habere göre Leicester'de yaşayan 49 yaşındaki Anabel Sharma'nın ailesi, 12 yaşındaki oğlunun hastalanmasıyla enfeksiyona yakalandı. Anabel’in 76 yaşındaki annesi Maria Rico, ailede hastalanan son kişiydi.

Durumu ciddileşen anne-kız, kısa süre sonra Leicester Kraliyet Reviri’ne kaldırıldı ve ventilatöre bağlandı. Tedavi başlangıcından iki hafta sonra Rico, kalbinin durma olasılığı karşısında ‘tekrar canlandırılmaması’ için yazılı talimat verdi.

Anabel Sharma, “Annem konuşmaya çalışıyordu. Tek duyabildiğim ‘yakılma’ ve ‘ölmeye hazırım’ sözleriydi. Ben ağlıyordum, oysa annem o kadar cesurdu ki” diye konuştu.

Yaşlı kadın ayrıca Anabel ve odaya koruyucu giysilerle girmesine izin verilen kız kardeşi Susana ile konuşabilmek için oksijen maskesini çıkardı. Rico, kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Sharma bir ay sonra hastaneden taburcu edildi, ancak akciğerleri ciddi hasar gördüğü için sürekli oksijene ihtiyaç duyuyor. Anabel, “Kovid’in ailemizi mahvetme hızı ürkütücüydü. Herkes enfekte olabilir ve hayatta kalmak rulet çarkı gibi bir şey” uyarısında bulundu.

Koruyucu önlemlere uymayan herkesi empati yapmaya çağıran Anabel, “Annem bizimle yaşarken çok dikkatliydik. Kovid’in bize darbe indireceğini hiç düşünmemiştim, ama oldu işte” ifadelerini kullandı.