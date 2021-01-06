Rusya: Sputnik V, toplu aşılama sırasında yüksek etkinlik gösteriyor

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Fisenko, Sputnik V aşısının toplu aşılama ve testler sırasında yüksek etkinlik gösterdiğini söyledi.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Fisenko, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama sürecine ilişkin bilgi verdi.

Gazetecilere konuşan Fisenko, "Rus Sputnik V aşısı, klinik testler ve toplu aşılama sırasında yüksek etkinlik gösterdi" dedi.

Fisenko, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Aşının tescil edilmesine yönelik karar, yüksek etkinliği ve Gamaleya Araştırma Markezi’nin başka aşılarını geliştirirken yararlandığı adenovirüs vektör platformlarının kullanımının güvenli olduğuna ilişkin veriler göz önünde bulundurularak alındı. Pandemi koşullarında bu kesinlikle haklı bir karardı, zira halkın mümkün olan en kısa sürede yeni tip koronavirüsten korunmasına olanak sundu."

ABD, AB ve İngiltere’deki düzenleyicilerin de benzer yoldan gittiğini belirten Fisenko;ve AstraZeneca ’nın aşılarının kullanıldığı geniş çaplı aşılamanın da klinik testlerle paralel yürütüldüğünü söyledi.

Fisenko, Sputnik V’nin ne kadar güvenli ve etkili olduğunun aşılama sırasında kullanılan kayıt sistemindeki veriler üzerinden kontrol edildiğini belirtti.

Daha önce Yunanistan Ulusal Aşılama Komitesi Başkanı Maria Theodoridou, Rusya ve Çin’in klinik testleri tamamlanmayan aşılarla geniş çaplı aşılamaya başlayarak risk aldıklarını ileri sürmüştü.