Kolombiya, Pfizer aşısının kullanımını onayladı

Kolombiya Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsü'ne (INVIMA), Pfizer ilaç şirketi tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımı için yetki verildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kolombiyalılar için bugünün çok önemli olduğunu belirterek "İlaç şirketi Pfizer'ın, Kovid-19'a karşı aşısının acil kullanımına onay verildi. Kolombiyalılar için aşılama sürecini başlatacak dev bir adım attık" ifadelerini kullandı.

Tenemos un anuncio muy importante para los colombianos: en tiempo récord, @invimacolombia autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el #COVID19 de la farmacéutica Pfizer. Este es un paso gigante para iniciar el proceso de vacunación de los colombianos. #PrevenciónYAcción pic.twitter.com/DSkoMaprxy — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 5, 2021

Sağlık Bakanıde sosyal medya hesabındaki açıklamasında, nüfusun yüzde 70'nin aşılanması gerektiğine işaret ederek "Aşı kişisel bir konu değildir, aşı olduğumda ailemi ve toplumu koruyorum. Bundan ötürü tüm nüfusun katılımı çok önemlidir" yorumunu yaptı.

Aşılamanın şubat ayında başlaması beklenen ülkede, bu yıl 35 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor.

Ülkede 1 milyon 702 bin 966 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 44 bin 426 kişi yaşamını yitirdi.