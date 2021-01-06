Kolombiya, Pfizer aşısının kullanımını onayladı

Kolombiya Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsü'ne (INVIMA), Pfizer ilaç şirketi tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımı için yetki verildi.
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kolombiyalılar için bugünün çok önemli olduğunu belirterek "İlaç şirketi Pfizer'ın, Kovid-19'a karşı aşısının acil kullanımına onay verildi. Kolombiyalılar için aşılama sürecini başlatacak dev bir adım attık" ifadelerini kullandı.
Tenemos un anuncio muy importante para los colombianos: en tiempo récord, @invimacolombia autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el #COVID19 de la farmacéutica Pfizer. Este es un paso gigante para iniciar el proceso de vacunación de los colombianos. #PrevenciónYAcción pic.twitter.com/DSkoMaprxy— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 5, 2021
Aşılamanın şubat ayında başlaması beklenen ülkede, bu yıl 35 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor.
Ülkede 1 milyon 702 bin 966 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 44 bin 426 kişi yaşamını yitirdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)