Sırbistan'da Sputnik V'yle aşılama süreci başladı

Sırbistan, 30 Aralık'ta teslim aldığı 2400 adet ilk parti Sputnik V aşısını bugün itibarıyla uygulamaya başladı.

Rus aşısını ilk olan isimlerden İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin, "Rus aşısı olmak istedim çünkü Rus tıbbına inanıyorum" yorumunda bulundu.

Sırbistan Parlamentosu Başkanı Ivica Dacic, Dünya Sağlık Örgütü'ne aşıyı tescil etme çağrısı yaptı.

Dacic, "Sadece Pfizer aşısı olanlara uluslararası seyahat izni verileceğine dair bazı açıklamalar duydunuz. Bu açıklamaların bir tür siyasi baskı aracı olarak gerçeğe dönüşmesi halinde hiç şaşırmayacağım" dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), 2 milyon doz Sputnik V koronavirüs aşısı tedariki için Sırbistan ile anlaştıkları açıklamasını yaptı. Bu, yaklaşık 7 milyon nüfuslu ülkede 1 milyon kişinin koronavirüsten korunmak için Sputnik V ile aşılanabileceği anlamına geliyor.

Sırbistan’da Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına 24 Aralık’ta başlanmıştı.