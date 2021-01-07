Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: 1.5 milyondan fazla Kovid-19 aşısı sivil dolaşıma sunuldu

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, 1 milyon 500 binden fazla Sputnik V ve 45 binden fazla EpiVakKorona koroanvirüs aşı dozunun geniş kapsamlı aşılama için sivil dolaşıma sunulduğunu belirtti.

Muraşko, bölge yetkilileriyle toplantıdan sonra düzenlenen basın brifinginde, “Bugün Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Rospotrebnadzor, 10 bin 700 doz daha çıkarma kararı aldı. Böylece 1 milyon 543 bin Sputnik V aşı dozu ile 45 binden fazla EpiVakKorona aşı dozu sivil dolaşıma girmiş oldu” ifadesini kullandı.

Halihazırda Rusya’da Sputnik V aşısının 6 ayrı tesiste üretildiğini, yeni bir tesisin daha yakında açılacağını anımsatan Bakan, “Moskova’da yapımı tamamlamak üzere, önümüzdeki günlerde dağıtım merkezinin ikinci etabı faaliyete geçecek. Bu, yaklaşık 10 milyon doz donmuş aşının aynı anda depolanmasına ve lojistiğine izin verecek” diye açıkladı.

Rusya’nın tüm bölgelerinde geniş kapsamlı aşılama kampanyasının tam hız devam ettiğini dile getiren Muraşko, aşı yapan tüm vatandaşların, devlet portalındaki özel hizmetten yararlanarak kendilerini nasıl hissettiklerini bildirebileceğini belirterek, “Aşı için hiçbir doktor raporuna gerek olmadığını hatırlatırım. 2 Ocaktan itibaren, aşı yapan tüm vatandaşlar devlet portalından aşılamadan geçtiğine dair QR kodlu sertifika alabiliyor” dedi.